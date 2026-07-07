Женщина передавала РФ данные о ВСУ: суд лишил еЕ свободы

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В Одессе судили 62-летнюю женщину, которая передавала сотруднику спецслужб РФ данные об украинских военных и военных объектах. За совершенную государственную измену суд назначил ей суровое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Детали дела

Согласно материалам дела, начиная с февраля 2025 года женщина поддерживала связь в Telegram с представителем российских спецслужб. В переписке она присылала фото и координаты мест, где замечала военную технику и военнослужащих. В частности, она сообщила о военном автомобиле, возле которого находились люди в гражданской одежде, похожие на военных, а также прислала координаты территории, где ночью увидела автомобиль с черными номерными знаками.

В ходе расследования правоохранители установили, что по переданным координатам дислоцировались подразделения Нацгвардии, Противовоздушной обороны и Воздушного командования "Юг". При этом в деле отмечается, что сведения о расположении этих объектов не были доступны в открытых источниках.

Помимо переписки о военных объектах, следователи получили записи телефонных разговоров обвиняемой. В них она высказывала критические оценки в адрес украинских властей и президента, а также обсуждала с собеседником один из «ударов» по зданию в Одессе.

В ходе судебного разбирательства женщина свою вину не признала. Она утверждала, что не отправляла никаких сообщений, а уголовное производство назвала сфальсифицированным. По её словам, во время обыска в январе 2025 года сотрудники СБУ якобы жестоко обращались с ней и подбросили в квартиру SIM-карту оператора "Киевстар". Именно эту карту, как заявила обвиняемая, правоохранители изъяли во время повторного обыска в мае и приобщили к делу в качестве доказательства. Она объяснила, что не избавилась от неё, поскольку забыла.

Суд не принял эти объяснения. В решении указано, что между первым и вторым обысками прошло почти пять месяцев, в течение которых у женщины, по мнению суда, было достаточно времени, чтобы избавиться от SIM-карты, если бы она действительно была ей подброшена.

Вместе с тем после заявлений обвиняемой о возможном применении к ней незаконных методов во время задержания ГБР возбудило отдельное уголовное производство. При этом суд подчеркнул, что это обстоятельство не повлияло на рассмотрение дела о государственной измене, поскольку ключевые доказательства были собраны еще до ее задержания.

Решение суда

Хаджибейский районный суд признал женщину виновной в совершении государственной измены, предусмотренной ч. 2 ст. 111 УК Украины. По итогам рассмотрения дела ей назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Помимо основного наказания, суд взыскал с неё в пользу государства 14 262,40 гривен. Эти цифры представляют собой стоимость судебных экспертиз.

Вынесенный приговор можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 30 дней с момента оглашения решения. Если апелляционная жалоба не будет подана, приговор автоматически вступит в законную силу по истечении этого срока.

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