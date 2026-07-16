Жара возвращается в Украину: синоптики прогнозируют на выходные до +29 °C

Девушки прячутся под зонтиками от сильной жары. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В Украине в ближайшие дни потеплеет до +29 °C. Осадков станет меньше, а в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Синоптики также призвали украинцев не забывать о защите от ультрафиолета во время отдыха на солнце.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометцентра Иван Семилит.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни и выходные

По прогнозам синоптика Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине изменится синоптическая ситуация. Область повышенного атмосферного давления вытеснит дожди, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

По словам синоптика, уже с 16 июля в Украине ожидается заметное потепление, которое сохранится и в последующие дни. При этом температура воздуха останется комфортной для большинства регионов:

"16 июля мы уже ожидаем +25…+30 °C в дневные часы. В дальнейшем, 17 июля, температура составит +23…+28 °C, а 18–19 июля — +22…+29 °C".

Синоптик также уточнил, в каких регионах ожидаются осадки в конце рабочей недели и в выходные. По его словам, 18 июля в большинстве областей сохранится сухая погода, лишь на западе местами возможны кратковременные дожди с грозами. Уже 19 июля осадки прогнозируются в западных и большинстве северных областей, тогда как на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Отдельно представитель Украинского гидрометцентра рассказал, какой будет погода в выходные, и напомнил украинцам о важности соблюдения правил безопасности во время отдыха на открытом воздухе:

"На выходных украинцы в целом смогут позагорать, ведь солнце будет приятно греть. В то же время не стоит забывать о защите от ультрафиолета и правилах безопасности во время отдыха на водоемах".

Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 16 июля, в Украине будет преобладать теплая и в основном сухая погода. По прогнозу Укргидрометцентра, кратковременные дожди с грозами днем возможны лишь местами в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °C, а днем повысится до +25…+30 °C.

Новини.LIVE также сообщали, что в июле в Украине будет преобладать теплая, а местами жаркая погода с температурой до +33 °C. По прогнозу синоптиков, атмосферные фронты почти каждую неделю будут приносить кратковременные дожди и грозы, однако солнечных дней будет больше, чем пасмурных. Самые высокие температуры ожидаются на юге и востоке страны, где воздух местами прогреется до +33 °C.