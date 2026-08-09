До +36 °C: какая погода ожидается в Украине на неделе с 10 по 16 августа

Люди охлаждаются у фонтанов во время жары. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

На следующей неделе, 10–16 августа, в Украине будет преобладать антициклональная погода, а значительных осадков будет мало. Температура в целом будет ниже, чем на прошлой неделе, хотя в отдельные дни воздух будет прогреваться до +36 °C. Кратковременные дожди и грозы местами возможны преимущественно на западе и северо-западе страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Meteoprog.

Карта температур/Meteoprog

Погода в Украине 10 августа

В понедельник, 10 августа, по всей территории Украины ожидается малооблачная погода без осадков. На Левобережье ветер будет северо-восточным, 5–10 м/с, на остальной территории — переменного направления, 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +12...+18 °C, а на побережье морей — до +20 °C. Днём воздух прогреется до +27...+32 °C, в южных и западных областях местами — до +34 °C.

Какая будет погода 11 августа

Во вторник, 11 августа, большая часть Украины будет оставаться под влиянием антициклона. Существенных осадков не прогнозируется, однако днем в северо-западных областях местами возможны кратковременные грозовые дожди.

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Ночью ветер будет переменного направления, днём — западный или юго-западный, 5–10 м/с. Температура ночью составит +13...+19 °C, днём — +31...+36 °C, а в северо-западных регионах — +26...+31 °C.

Прогноз погоды на 12 августа

В среду, 12 августа, ночью местами в центральных областях возможен кратковременный дождь. Днем осадков по всей Украине не ожидается.

Ветер будет северным и северо-западным, 5–10 м/с. В северных и западных областях температура ночью составит +9...+15 °C, днем — +22...+27 °C. В остальных регионах ночью будет +17...+22 °C, а днём — +28...+33 °C.

Погода в Украине 13 августа

В четверг, 13 августа, на всей территории страны сохранится устойчивая малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северный, 5–10 м/с.

Ночью температура составит +9...+15 °C, днём — +23...+28 °C. На крайнем юге и в Закарпатье воздух прогреется до +30 °C.

Прогноз на 14 августа

В пятницу, 14 августа, в Украине ожидается сухая и солнечная антициклональная погода. Осадков не прогнозируется, ветер будет северо-восточным, 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха составит +8...+15 °C, днём — +23...+28 °C. На крайнем западе температура повысится до +29...+34 °C.

Какая будет погода 15 августа

В субботу, 15 августа, преимущественно по всей Украине осадков не ожидается. Ветер будет переменного направления, 3–8 м/с, а в западных областях — южный или юго-восточный, 5–10 м/с.

Ночью температура составит +9...+16 °C, днём — +26...+31 °C. В западных областях воздух прогреется до +31...+36 °C.

Погода в Украине 16 августа

В воскресенье, 16 августа, в западных регионах местами пройдут кратковременные грозовые дожди. На остальной территории Украины осадков не прогнозируется.

Ночью ветер будет переменного направления, днем — юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °C, днем — +29...+34 °C.

Новини.LIVE сообщали, что август в Украине, по прогнозу, будет теплее климатической нормы на 1–3 °C, а наибольшую жару ожидают на юге и востоке, где температура местами будет подниматься до +41 °C. В центральных и северных областях днем прогнозируют преимущественно +30...+35 °C, тогда как на западе будет несколько прохладнее, хотя Закарпатье также переживет жаркие периоды.

Новини.LIVE также сообщали, что в августе 2026 года геомагнитная обстановка в целом останется стабильной, однако специалисты допускают несколько периодов усиления солнечной активности. Предположительно такие колебания могут наблюдаться 13–15, 21–23 и 29–31 августа.