Жара возвращается: синоптик Диденко прогнозирует завтра до +29 °C

Люди пытаются охладиться во время летней жары. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В среду, 15 июля, в Украине ожидается настоящая летняя погода с комфортной температурой. В большинстве областей температура воздуха достигнет +25…+29 °C, а кратковременные дожди прогнозируются лишь местами. В Киеве существенных осадков не ожидается, днем будет довольно жарко.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 15 июля

В среду, 15 июля, в Украине будет преобладать теплая летняя погода без сильной жары. В большинстве регионов температура воздуха составит +25…+29 °C.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, к концу недели в отдельных областях температура может превысить +30 °C.

В ночь на 15 июля кратковременные дожди с грозами прогнозируются в западных, южных и центральных областях. Днем локальные осадки возможны на востоке страны, в Карпатах, а также в Винницкой и Черкасской областях.

На остальной территории Украины в течение дня сохранится сухая и теплая погода.

В Киеве 15 июля существенных осадков не прогнозируется. Максимальная температура воздуха днем составит +26…+27 °C.

По словам Натальи Диденко, в Украине установится характерная для середины июля погода с умеренным теплом без чрезмерной жары.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что ранее в Украинском гидрометцентре сообщали, что 14 июля в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днём составляла +23…+28 °C, а в Киеве — +25…+27 °C. Также синоптики предупреждали о тумане ночью и утром в Закарпатье и в Карпатах.

Новини.LIVE также писали, что июль в Украине будет теплым, а в отдельные дни температура воздуха будет достигать +33 °C. В то же время жаркую погоду будут периодически сменять кратковременные дожди и грозы. Самые высокие температуры традиционно прогнозируют для южных и восточных регионов страны.