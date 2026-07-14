Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гидрометцентр предупреждает о дождях и грозах в Украине сегодня

Гидрометцентр предупреждает о дождях и грозах в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 06:00
Гидрометцентр предупреждает о дождях и грозах в Украине 14 июля
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды на вторник, 14 июля. В этот день будет облачно с прояснениями. По всей стране сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, и только на юге и востоке ночь прошла без осадков. Кроме того, в Закарпатье и в Карпатах ночью и утром местами туман.

Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды на 13–17 июля

Погода в Украине 14 июля

Погода в Україні 14 липня 2026 року
Карта «Погода в Украине 14 июля 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составила +14...+19, днем ожидается +23...+28 °С.

Температура в Україні вдень 14 липня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 14 июля 2026 года

В Киеве и области сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Читайте также:

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составляла +14…+19 °С, днём ожидается +23…+28 °С.

Между тем в Киеве ночью +17...+19 °С, днём +25...+27 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле синоптики прогнозируют периоды повышенной солнечной активности, которые могут сопровождаться несколькими сильными геомагнитными всплесками. Эти явления могут влиять на самочувствие некоторых людей, а также на работу технических систем.

Также мы сообщали, что из-за летней жары риски для здоровья существенно возрастают не только среди пожилых людей, но и среди молодежи. Высокие температуры могут спровоцировать серьезные осложнения.

погода Укргидрометцентр погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации