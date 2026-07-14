Гидрометцентр предупреждает о дождях и грозах в Украине 14 июля

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды на вторник, 14 июля. В этот день будет облачно с прояснениями. По всей стране сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, и только на юге и востоке ночь прошла без осадков. Кроме того, в Закарпатье и в Карпатах ночью и утром местами туман.

Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды на 13–17 июля

Погода в Украине 14 июля

Карта «Погода в Украине 14 июля 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составила +14...+19, днем ожидается +23...+28 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 14 июля 2026 года

В Киеве и области сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составляла +14…+19 °С, днём ожидается +23…+28 °С.

Между тем в Киеве ночью +17...+19 °С, днём +25...+27 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле синоптики прогнозируют периоды повышенной солнечной активности, которые могут сопровождаться несколькими сильными геомагнитными всплесками. Эти явления могут влиять на самочувствие некоторых людей, а также на работу технических систем.

Также мы сообщали, что из-за летней жары риски для здоровья существенно возрастают не только среди пожилых людей, но и среди молодежи. Высокие температуры могут спровоцировать серьезные осложнения.