Жара вернется не везде: прогноз погоды в Украине удивит
В четверг, 30 июля, в Украине ожидается сухая погода под влиянием антициклона. Дневная температура поднимется до 28 градусов, а в отдельных регионах усилится северо-западный ветер.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.
В Украине 30 июля будет сухо и прохладнее ночью
Погоду в Украине будет определять антициклон с центром над Правобережьем, поэтому существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Из-за притока прохладной воздушной массы с севера ночью температура будет ниже. В то же время днем при небольшой облачности воздух будет быстро прогреваться.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. В восточных и северо-восточных областях днем возможны сильные порывы — до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +10...+15°, на юге страны — до +19°. Днем столбики термометров покажут +23...+28°, а в Закарпатье воздух прогреется до +30...+33°.
Небо будет с небольшой облачностью, а день пройдет без осадков.
Новини.LIVE писали, что после нескольких дней нестабильной погоды в Украине прогнозируют возвращение тепла. В конце июля атмосферное давление повысится, дождей станет меньше, а температура начнет расти.
Новини.LIVE сообщали, что в августе длительных и мощных магнитных бурь не прогнозируется, однако на Солнце могут происходить процессы, которые будут вызывать кратковременные геомагнитные возмущения. Специалисты следят за активностью Солнца и изменениями солнечного ветра.
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