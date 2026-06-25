Жара усилится: синоптик Диденко прогнозирует завтра до +30 °C
В Украине в пятницу ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. В большинстве регионов будет сухо, но в отдельных областях возможны кратковременные дожди с грозами. Самые высокие показатели температуры прогнозируются на западе и юге страны.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.
Погода в Украине на 26 июня
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 26 июня в Украине будет преобладать теплая и в основном сухая погода, однако не обойдется без локальных дождей.
В западных областях столбики термометров поднимутся до +28…+34 °C, на юге ожидается около +30 °C. В большинстве центральных и северных регионов температура составит +24…+29 °C.
Кратковременные грозовые дожди возможны на востоке страны, а также местами в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. В то же время значительная часть территории Украины будет оставаться под влиянием сухой воздушной массы.
В Киеве существенных осадков не прогнозируется. В столице воздух прогреется до +26…+27 °C.
Что будет дальше с погодой
По словам Диденко, уже на выходных жара в Украине усилится из-за притока горячего воздуха с запада Европы. Первыми повышение температуры ощутят западные области.
В воскресенье по всей стране ожидается существенное потепление — во многих регионах температура поднимется до +32…+37 °C, местами даже выше.
Синоптик также отмечает, что нынешние температуры пока остаются относительно комфортными для лета, однако в ближайшее время погодная ситуация изменится в сторону усиления жары.
Новини.LIVE сообщали, что в Украине 25 июня ожидается теплая летняя погода с температурой до +29 °C, а на юге и в Закарпатье — до +31 °C. В Киеве прогнозируют +26…+27 °C, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Синоптики предупреждают, что уже в ближайшие дни жара из Европы постепенно усилится и охватит большую часть континента.
Новини.LIVE также сообщали, что в июле в Украине ожидается преимущественно тёплая, а местами и жаркая погода с температурой до +33 °C. В то же время почти каждую неделю прогнозируются кратковременные дожди и грозы, которые будут чередоваться с солнечными периодами. Самой жаркой станет середина месяца, когда несколько дней подряд температура будет держаться на уровне около +30…+31 °C.
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