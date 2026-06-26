Жара и чрезвычайная опасность: прогноз погоды в Украине на сегодня

Парень пытается освежиться в жару. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 26 июня, дали синоптики. Ожидается переменная облачность. На юге, востоке и в Винницкой области днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. На остальной территории обойдется без осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 26 июня

Карта «Погода в Украине 26 июня 2026 года» от Укргидрометцентра

Ветер с севера и северо-запада достигнет 7–12 м/с.

Ночью похолодает до +13...+18 °С, на юге и в Закарпатье — до +21 °С. Днём воздух прогреется до +23...+28 °С, в западных и большинстве южных областей — до +32 °С, а местами в Закарпатье — до +35 °С.

Температуры в Украине от Meteopost.com

В большинстве областей Украины 26 июня прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта «Пожарная опасность в Украине» от Укргидрометцентра

В Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северного ветра — 7–12 м/с. Ночью в столице похолодает до +16...+18 °С, а в области — до +13...+18 °С. Днём в Киеве столбики термометров поднимутся до +25...+27 °С, а в Киевской области — до +23...+28 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 26 июня в западных областях Украины в течение дня ожидается +28...+34 °С, на юге — около +30 °С, а в большинстве других областей — +24...+29 °С.

В восточных областях, местами в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях пройдут кратковременные дожди с грозами, но в большей части Украины будет сухо.

В Киеве дожди маловероятны, а максимальная температура составит +26...+27 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр сообщал, что 25 июня в большинстве областей Украины будет тепло и сухо. Кратковременные дожди возможны лишь в нескольких регионах. Жара местами достигнет +35 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Reuters писал об аномальной жаре в Европе. Только во Франции от высокой температуры воздуха погибли 18 человек. В частности, в раскаленных закрытых автомобилях умерли двое детей.