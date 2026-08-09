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Главная Новости дня Жара до +34 °С: прогноз погоды в Украине на завтра

Жара до +34 °С: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 21:22
Погода в Украине завтра: прогноз на 10 августа, температура до +34 °С
Люди на сапах. Фото: Reuters

В понедельник, 10 августа, в Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. На юго-востоке местами возможны кратковременные дожди и грозы, а дневная температура местами достигнет +33 °С.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз Укргидрометцентра на 10 августа

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей 10 августа осадков не ожидается. В то же время на юго-востоке страны днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 м/с. В западных областях прогнозируется южный ветер с такой же скоростью.

Ночью температура воздуха составит +11…+16 °С. На юге и юго-востоке будет теплее — +16…+22 °С.

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Днём температура будет колебаться в пределах +24…+29 °С, а в южных и юго-восточных областях воздух прогреется до +28…+33 °С.

Спека до +34 °С: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Карта прогноза погоды на 10 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз Meteoprog на 10 августа

По прогнозу Meteoprog, в начале второй декады августа в Украине установятся более стабильные погодные условия. Атмосферное давление повысится, а осадков будет немного — преимущественно ожидается малооблачная погода и лишь единичные кратковременные дожди.

В понедельник, 10 августа, антициклон обеспечит малооблачную погоду на всей территории Украины. Осадков не прогнозируется.

На Левобережье ветер будет северо-восточным, 5–10 м/с, тогда как на остальной территории — переменного направления, 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +12…+18 °С, а на побережье морей — до +20 °С. Днем столбики термометров покажут +27…+32 °С, в южных и западных областях местами воздух прогреется до +34 °С.

Новини.LIVE сообщали, что в августе самые засушливые и жаркие погодные условия ожидаются в южных и восточных областях Украины. В Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях в первой половине месяца температура воздуха преимущественно будет держаться на уровне +36…+39 °С, а местами может подниматься до экстремальных +41 °С.

Новини.LIVE писали, что в августе периоды слабых и умеренных геомагнитных колебаний возможны 13–15 числа. Именно в эти дни ожидается повышенная геомагнитная активность, однако такой прогноз является ориентировочным. Долгосрочные расчеты могут меняться в зависимости от уровня солнечной активности.

погода Укргидрометцентр прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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