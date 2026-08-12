Землю накрыла магнитная буря: на Солнце произошли вспышки
Слабая магнитная буря уровня G1 обрушилась на Землю в среду, 12 августа. Она может привести к сбоям в работе энергосистем, повлиять на маршруты миграции животных, а также ухудшить самочувствие метеозависимых и пожилых людей.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 12 августа
В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло две вспышки класса B и три класса C, которые существенно не влияют на Землю.
Геомагнитное поле сегодня будет от спокойного до уровня слабой бури, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышек класса С.
Солнечная активность на 12 августа:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 25%
- Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 15
Влияние магнитных бурь на организм
Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные активностью Солнца. Для большинства здоровых людей они не представляют доказанной прямой опасности, хотя некоторые могут замечать изменения самочувствия:
- головная боль или чувство усталости;
- сонливость или, наоборот, проблемы со сном;
- раздражительность, перепады настроения;
- ощущение слабости;
- колебания артериального давления.
В первую очередь помогают обычные вещи — достаточное количество воды, сон, регулярное питание, отдых и меньшее перегревание.
Как писали Новини.LIVE, 12 августа в Украине ожидается переменная облачность, но без значительных осадков. Температура воздуха будет комфортной.
Также мы рассказывали, когда в августе ожидаются периоды повышенной солнечной активности, которые способны вызвать колебания магнитного поля Земли.
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