Землетрясение в Венесуэле — погибли уже около 1500 человек

Последствия землетрясения в Венесуэле. Фото: REUTERS/Maxwell Briceno

Число жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 1500. В настоящее время продолжаются спасательные работы, людей достают из-под завалов. Больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Землетрясение в Венесуэле

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что по состоянию на 28 июня было известно о 1 450 погибших. Еще около 3 150 человек получили ранения, а 12 721 покинули свои дома из-за стихийного бедствия. Всего разрушено 774 здания.

Разрушения в результате землетрясения. Фото: REUTERS

По данным правительства, из-под завалов спасли 33 человека, среди которых были дети. Однако еще десятки тысяч людей остаются без вести пропавшими, их ищут под завалами. К спасательным работам присоединились более 2,6 тыс. иностранных специалистов.

В Ла-Гуайре на еще одну неделю приостановили школьные занятия, а электроснабжение в штате восстановили на 75%.

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В то же время Геологическая служба США подсчитала, что в результате землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 балла возможно более 10 000 смертей. Они являются одними из самых смертоносных в Латинской Америке в прошлом веке.

Как писали Новини.LIVE, в Венесуэле спасатели извлекли из-под завалов 11-летнего мальчика, пробывшего там более 70 часов. Эта операция дала надежду найти других пострадавших, которые могут оставаться под обломками.

Отметим, что на месте продолжаются спасательные работы. Экономический ущерб от катастрофы оценивается примерно в 6,7 млрд долларов, а масштабы разрушений являются беспрецедентными.