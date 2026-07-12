Землетрясения в Венесуэле: число погибших превысило 4 тысячи

Последствия землетрясений в Венесуэле. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Число жертв двух мощных землетрясений в Венесуэле, произошедших 24 июня, возросло до 4333 человек. Еще более 16 тысяч человек получили травмы, а тысячи жителей остались без крова.

Об этом пишет Reuters, передает Новини.LIVE.

Поисковые работы продолжаются, сотни погибших до сих пор не опознаны

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 4333 человек.

По его словам, 315 погибших на данный момент остаются неопознанными. Официальное число пострадавших с травмами составляет 16 740 человек, ещё 6462 человека удалось спасти.

В результате стихийного бедствия около 17 тысяч жителей остались без крова. Власти Венесуэлы сообщили, что на следующей неделе начнут выдачу первого жилья людям, лишившимся своих домов.

Всего в результате землетрясений было повреждено 856 зданий. Из них 190 либо полностью разрушены, либо имеют серьезные конструктивные повреждения.

Правительство предварительно оценивает потребность страны примерно в 25 тысячах новых домов для переселенцев и пострадавших. Власти уже определили около 40 земельных участков общей площадью примерно 584 тысячи квадратных метров для реализации жилищных проектов в регионах Осма и Чуспа.

Поисково-спасательные работы в районах, пострадавших от землетрясений, продолжаются. Хорхе Родригес заявил, что спасатели по-прежнему работают на нескольких участках, где ситуация с возможными выжившими остается неопределенной.

"Пока есть жизнь, есть надежда", — отметил он, добавив, что поиски людей под завалами продолжаются.

Последствия землетрясений в Венесуэле, вид сверху. Фото: Reuters

Местный житель после землетрясения. Фото: Reuters

Новини.LIVE сообщали, что в Венесуэле продолжались масштабные поисково-спасательные работы после двойного землетрясения. Под завалами разрушенного здания спасатели нашли живым 11-летнего мальчика, который провел там более 70 часов. К ликвидации последствий стихии присоединились также международные спасательные команды.

Новини.LIVE сообщали, что геологическая служба США оценила возможные последствия землетрясений в Венесуэле магнитудой 7,2 и 7,5 балла. По прогнозам ведомства, число погибших может превысить 10 тысяч человек. Эти землетрясения могут стать одними из самых смертоносных в Латинской Америке за последние сто лет.