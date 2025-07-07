Зеленский прокомментировал массированные удары России по Украине — как укрепят ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях очередной массированной воздушной атаки, которую Россия осуществила в ночь на 7 июля. По его словам, под ударом оказались сразу несколько регионов, в частности Харьков, Днепропетровщина, Донецкая область и Одесса. Он обратился к партнерам и прокомментировал, как будут укреплять ПВО.

Об этом Владимир Зеленский написал на своем канале в Telegram.

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Президент сообщил, что в Харькове враг ударил по жилым многоэтажкам, где продолжаются разборы завалов. Известно о 27 раненых, из них трое — дети. Самой младшей девочке всего три года. Трех пострадавших пришлось госпитализировать.

В Одессе зафиксирована гибель человека в результате удара. Президент выразил соболезнования родственникам погибшего.

"С ночи продолжаются аварийно-спасательные работы в Донецкой и Днепровской областях. В Харькове разбирают завалы после удара по жилым многоэтажкам. Двадцать семь человек ранены, среди них три ребенка. Самой младшей, девочке, всего три года. Трех человек госпитализировали. К сожалению, в Одессе погиб человек. Мои соболезнования родным и близким", — сообщил Зеленский.

Владимир Зеленский обратил внимание на количество воздушных целей, которые Россия запустила по Украине за последнюю неделю.

"Россияне ударили по Украине 101 дроном, из них абсолютное большинство — российско-иранские "шахеды". Многие регионы пострадали, и во многих утром снова звучит воздушная тревога из-за ударных дронов. Всего за прошедшую неделю было около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысяча КАБов", — отметил глава государства.

Что Украина будет делать для усиления ПВО

Президент подчеркнул, что приоритетом остается усиление противовоздушной обороны и выразил надежду, что партнеры Украины выполнят достигнутые договоренности о помощи. Он также сообщил, что страна уже активно воплощает планы по расширению собственного производства вооружений, в частности дронов всех типов, включая дроны-перехватчики. По его словам, новые контракты уже заключаются в максимальном объеме.

Напомним, в немецких СМИ появилась информация о том, какое конкретно оружие просит Украина у Германии.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина намерена нарастить объемы производства оружия.