Зеленский сделал заявление относительно уступок территориями

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 09:26
Зеленский решительно высказался по поводу уступок территориями — что сказал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага и высказался относительно уступок территориями. Он подчеркнул, что наше государство никогда не подарит свою землю оккупанту.

Видео опубликовал Офис Президента Украины.

Читайте также:

Зеленский высказался о территориальных уступках

"Наш флаг — это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Когда они видят украинские цвета, то понимают, что зло прошло. Этот флаг — это мечта многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг, потому что знают — мы свою землю не подарим оккупанту", — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинский флаг символизирует самое дорогое для сотен тысяч воинов. Рискуя своей жизнью, они борются за наше право на свободу и защищают каждый клочок родной земли.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил, какие страны могут гарантировать безопасность Украине. Он назвал и возможные трудности в этом отношении.

Также глава государства ответил, действительно ли россияне хотят закончить войну в Украине. По его словам, РФ стремится сорвать переговоры.

Владимир Зеленский флаг война в Украине фронт День государственного флага Украины
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
