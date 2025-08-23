Зеленский решительно высказался по поводу уступок территориями — что сказал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага и высказался относительно уступок территориями. Он подчеркнул, что наше государство никогда не подарит свою землю оккупанту.

Видео опубликовал Офис Президента Украины.

Реклама

Читайте также:

Зеленский высказался о территориальных уступках

"Наш флаг — это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Когда они видят украинские цвета, то понимают, что зло прошло. Этот флаг — это мечта многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг, потому что знают — мы свою землю не подарим оккупанту", — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинский флаг символизирует самое дорогое для сотен тысяч воинов. Рискуя своей жизнью, они борются за наше право на свободу и защищают каждый клочок родной земли.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил, какие страны могут гарантировать безопасность Украине. Он назвал и возможные трудности в этом отношении.

Также глава государства ответил, действительно ли россияне хотят закончить войну в Украине. По его словам, РФ стремится сорвать переговоры.