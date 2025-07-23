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Главная Новости дня Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ

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Дата публикации 23 июля 2025 09:38
Зеленский определил делегацию на переговоры с РФ в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 июля, создал делегацию для переговоров с Россией. Они должны состояться уже сегодня в Стамбуле.

Об этом говорится в Указе Президента.

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"Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира (23 июля 2025 года, г. Стамбул, Турецкая Республика)", — отмечается в указе.

Так, в ее состав вошли:

  • секретарь СНБО Рустем Умеров;
  • советник Руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз;
  • заместитель начальника штаба Командования ВМС ВСУ Александр Дьяков;
  • первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;
  • представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса;
  • офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего ВСУ Аппарата Главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;
  • первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский;
  • заместитель начальника Генштаба Евгений Острянский;
  • заместитель председателя СБУ Александр Поклад;
  • заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий;
  • начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба Андрей Фомин;
  • заместитель начальника Генштаба Алексей Шевченко;
  • старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;
  • заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил ВСУ Евгений Шинкарев.
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Скриншот указа

Напомним, Владимир Зеленский назвал основные темы переговоров с Россией в Стамбуле 23 июля.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине.

Владимир Зеленский переговоры перемирие война в Украине Россия прекращение огня
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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