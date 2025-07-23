Зеленский определил делегацию на переговоры с РФ в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 июля, создал делегацию для переговоров с Россией. Они должны состояться уже сегодня в Стамбуле.

Об этом говорится в Указе Президента.

Реклама

Читайте также:

Переговоры с Россией в Турции

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира (23 июля 2025 года, г. Стамбул, Турецкая Республика)", — отмечается в указе.

Так, в ее состав вошли:

секретарь СНБО Рустем Умеров;

советник Руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз;

заместитель начальника штаба Командования ВМС ВСУ Александр Дьяков;

первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;

представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса;

офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего ВСУ Аппарата Главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;

первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский;

заместитель начальника Генштаба Евгений Острянский;

заместитель председателя СБУ Александр Поклад;

заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий;

начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба Андрей Фомин;

заместитель начальника Генштаба Алексей Шевченко;

старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;

заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил ВСУ Евгений Шинкарев.

Скриншот указа

Напомним, Владимир Зеленский назвал основные темы переговоров с Россией в Стамбуле 23 июля.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине.