Зеленский определил делегацию на переговоры с РФ в Стамбуле

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 июля, создал делегацию для переговоров с Россией. Они должны состояться уже сегодня в Стамбуле.
Об этом говорится в Указе Президента.
Переговоры с Россией в Турции
"Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира (23 июля 2025 года, г. Стамбул, Турецкая Республика)", — отмечается в указе.
Так, в ее состав вошли:
- секретарь СНБО Рустем Умеров;
- советник Руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз;
- заместитель начальника штаба Командования ВМС ВСУ Александр Дьяков;
- первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;
- представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса;
- офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего ВСУ Аппарата Главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;
- первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский;
- заместитель начальника Генштаба Евгений Острянский;
- заместитель председателя СБУ Александр Поклад;
- заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий;
- начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба Андрей Фомин;
- заместитель начальника Генштаба Алексей Шевченко;
- старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;
- заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил ВСУ Евгений Шинкарев.
Напомним, Владимир Зеленский назвал основные темы переговоров с Россией в Стамбуле 23 июля.
Ранее пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине.
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