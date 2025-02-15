Россия отправит военных в Беларусь якобы для учений — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не готовится к диалогу. Он объяснил это тем, что почти каждый день оккупанты выпускают по Украине более сотни "шахедов". Кроме того, летом РФ планирует отправить силы в Беларусь, делая вид, что это учения.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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Президент отметил, что по данным разведки, россияне летом отправят силы в Беларусь якобы для обучения. Он подчеркнул, что именно так готовилось вторжение в Украину три года назад. Зеленский предположил, что, возможно, на этот раз они нападут на Европу.

"Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или более "шахедов". Также осуществляются обычные ракетные атаки, становится больше ударов с воздуха. А еще в этом году планирует создать 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высокие", — заявил президент.

Напомним, на конференции в Мюнхене также выступил Олаф Шольц. Он отметил, что европейские страны никогда не пойдут на то навязанный Украине мир и заверил в дальнейшей поддержке.

Также Шольц сказал о том, что российский диктатор Владимир Путин вместо демилитаризации Украины, которую он так хотел, получил мощного врага. Теперь РФ столкнулась с миллионной армией, которая имеет новейшее вооружение.