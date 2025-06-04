Зеленский подвел итоги переговоров с партнерами

Зеленский выступил на Рамштайне. Фото: Facebook Рустема Умерова

Во вторник, 4 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных международных переговоров. Также он принял участие в очередном заседании в формате "Рамштайн".

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении в Telegram.

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Утром Зеленский провел разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Стороны обсудили текущую ситуацию на международной арене, дипломатические возможности, взаимодействие в рамках форматов безопасности, а также европейские перспективы Украины.

"Переговоры в Турции, взаимодействие с Америкой и наши европейские перспективы, которые важны не только для Украины. Я благодарен Президенту Стуббу за поддержку", — написал Зеленский.

Также в течение дня состоялся телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Основное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего визита украинской делегации в Берлин. Зеленский проинформировал канцлера об итогах встреч в Турции и подчеркнул необходимость достижения справедливого и устойчивого мира на европейском континенте.

"Всем нам в Европе нужно завершение этой войны и действительно надежный мир. Это очень важно", — добавил Президент.

Кроме того, Президент Украины принял участие в очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Глава государства отметил важность сохранения этой площадки международного военно-технического сотрудничества. Обсуждались, в частности, решения по поддержке совместного оборонного производства с партнерами. По словам Зеленского, речь идет о долгосрочных гарантиях безопасности — как для Украины, так и для всего европейского пространства.

Президент подчеркнул, что эффективные санкции, особенно против российского нефтяного сектора, должны оставаться ключевым инструментом давления на агрессора.

"Россия должна реально чувствовать, что война — хуже, чем мир. И именно для этого нужны санкции, особенно против их нефтяной торговли", — добавил украинский лидер.

Он также подчеркнул важность стабильной оборонной поддержки Украины со стороны международных партнеров, а также на формировании четкой архитектуры послевоенного восстановления и развития государства.

По словам главы государства, международное сообщество должно демонстрировать решимость и единство в противодействии российской агрессии, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в Европе.

Ранее мы сообщали о результатах по военной помощи для Украины, которые были получены после проведения заседания "Рамштайн" в Брюсселе.

Во время встречи в формате "Рамштайн", прошедшей в среду, 4 июня, в Брюсселе, генсек НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность из-за существенного преимущества России в производстве боеприпасов. Он отметил, что темпы российского военно-промышленного комплекса в четыре раза превышают совокупные производственные мощности стран-членов Североатлантического альянса.