Зеленский: за неделю РФ запустила по Украине 1900 дронов и 144 ракеты

Срочная новость

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

За эту неделю 16 наших регионов подверглись ударам. И только за это время россияне выпустили около 1900 дронов, почти 1600 авиабомб и 144 ракеты различных типов, в том числе и баллистические. Сегодня же по Сумам был нанесён удар авиабомбами. В Броварах в результате удара дроном погиб человек, ещё шестеро получили ранения. Мои соболезнования родным и близким. Продолжаются обстрелы Харькова и Харьковской области, ночью обстреливали также Одесскую, Запорожскую и Днепропетровскую области. За эту неделю — более полутора тысяч поврежденных объектов, среди них сотни обычных жилых домов.

Значительная часть российских предприятий, которые обеспечивают эти удары и производят компоненты для дронов, ракет и кассетных боеприпасов, до сих пор не подпадает под санкции. Поэтому агрессор сейчас всё больше вкладывается в баллистику и пытается нарастить её производство. Необходимо оказывать давление на каждое звено ОПК, и именно такое давление в конечном итоге поможет сократить количество атак против наших людей. Санкции должны расширяться и действовать. Спасибо всем, кто это обеспечивает.

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