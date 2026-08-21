Зеленский ввел в действие четыре указа о санкциях против РФ

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении масштабных ограничений в отношении РФ. Под санкции попали предприятия российского военно-промышленного комплекса, компании алюминиевого гиганта "Русал", коллаборационисты, создатели и дистрибьюторы мультсериала "Маша и Медведь".

Об этом 20 августа сообщили в Офисе Президента Украины, передает Новини.LIVE.

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​Новые санкции против России

Под ограничения попали 36 российских предприятий, одна компания из Китая и 28 граждан РФ.

В частности, санкции будут действовать против:

предприятий, которые в обход санкций поставляют высокоточное оборудование, электронику, инструменты и сырье;

заводов, которые ремонтируют и производят военную технику или дроны.

Отдельный пакет решений касается пяти предприятий группы «Русал» и девяти связанных с ними россиян. Они импортируют глинозем для производства алюминия, который РФ использует в авиации и ракетно-артиллерийском вооружении.

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Также санкции введены в отношении 45 физических и восьми юридических лиц, среди которых есть российские высокопоставленные чиновники и коллаборационисты на оккупированных территориях. В частности, под ограничения попал бывший депутат от «Партии регионов» Юрий Иванющенко — подозреваемый в легализации земельных участков стоимостью более 160 миллионов гривен. Связанные с Иванющенко предприятия работают во временно оккупированном Крыму, он поддерживает связи с представителями криминальной и бизнес-сферы России и после начала полномасштабного вторжения неоднократно посещал РФ.

​Особое внимание власти уделили информационному пространству, введя санкции против пяти граждан РФ и четырёх организаций, причастных к созданию и распространению мультсериала «Маша и Медведь». Под ограничения попали студия «Анимаккорд», её основатель, генеральный директор, сценаристы и владельцы прав на проект. В Офисе президента отметили, что этот контент содержит пророссийские нарративы и представляет угрозу безопасности.

Чтобы согласовать санкционные списки, Украина передаст информацию международным партнерам.

Ранее Новости.LIVE со ссылкой на заявление дипломата сообщали, что ЕС планирует масштабное расширение санкционных списков. Ограничения будут применены в отношении около 1 600 человек и компаний. В частности, под санкции попадут те, кто связан с российским военно-промышленным комплексом.

Также «Новости.LIVE» со ссылкой на главу Офиса президента Кирилла Буданова писал, что России не удастся избежать финансовой ответственности перед Украиной. Все убытки, нанесенные украинскому народу в результате вооруженной агрессии, фиксируются. Врагу придется их возмещать.