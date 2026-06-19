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Главная Новости дня Зеленский встретился с премьер-министром Болгарии: обсудили сотрудничество

Зеленский встретился с премьер-министром Болгарии: обсудили сотрудничество

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 06:15
18 июня 2026 года Владимир Зеленский встретился с Руменом Радевым
Владимир Зеленский и Румен Радев. Фото: Офис президента Украины

В четверг, 18 июня, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Переговоры оказались содержательными. Политики обсудили вопросы развития сотрудничества и энергетической безопасности, в частности региональной.

Об этом сообщил глава государства, передает Новини.LIVE.

Встреча президента Украины с главой болгарского правительства

Особое внимание стороны уделили подготовке украинско-болгарских консультаций. Зеленский предложил Радеву приступить к работе над специальным соглашением в формате Drone Deal.

"Договорились поручить командам проработать все обсужденные вопросы и подготовить ряд двусторонних документов", — отметил президент Украины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского сообщал, что президент Украины встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе встречи обсуждались вопросы европейской интеграции Украины и двусторонняя повестка дня. Кроме того, политики проанализировали вызовы, с которыми сталкиваются европейские страны из-за российской агрессии.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу государства сообщал, что Владимир Зеленский встретился с Робертом Фицо. Президент Украины и глава словацкого правительства обсудили вопросы, касающиеся евроинтеграции и энергетического сотрудничества. Отдельно речь шла об итогах саммита G7.

Владимир Зеленский Болгария Румен Радев встреча
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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