Зеленский впервые за время своего президентства прибыл в Сербию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сербию 7 августа 2026 года. Фото: Зеленский/X

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сербию вместе с украинской делегацией. В Белграде он проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом. Стороны планируют обсудить экономическое сотрудничество, отношения с Евросоюзом и вопросы безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в пятницу, 7 августа.

Зеленский прибыл в Сербию

Президент Украины отметил, что в ходе визита запланированы важные переговоры с руководством Сербии. В частности, он встретится с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом.

По словам Зеленского, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы расширения экономических связей между Украиной и Сербией, отношения с Европейским союзом, вопросы безопасности и другие направления, которые могут быть полезны для обоих народов.

Президент подчеркнул, что Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с Сербией, основанное на взаимном уважении. Об этом он заявил, обозначив основные темы предстоящих переговоров.

"Прибыл в Сербию вместе с командой. Сегодня и завтра запланированы важные переговоры — с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом.

Будем говорить о расширении экономических связей между нашими странами, отношениях с Евросоюзом и других вопросах, которые могут принести пользу нашим народам, а также о вопросах безопасности. Украина всегда настроена работать конструктивно, взаимовыгодно и на основе взаимного уважения", — отметил глава государства.

Что известно о визите Зеленского в Сербию

О предстоящем визите украинского президента в Сербию Белград сообщил 6 августа. В пресс-службе президента Сербии Александара Вучича заявили, что 8 августа он примет Владимира Зеленского с официальным визитом.

Эта поездка стала первой для Зеленского в Сербию за время его президентского срока и полномасштабной войны России против Украины. О возможности такого визита стороны говорили уже давно.

В то же время в июле Александар Вучич посещал Киев. Он прибыл в украинскую столицу вместе с другими лидерами для участия в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в конце июня 2026 года Вучич заявил, что в ближайшее время покинет пост президента Сербии, хотя его полномочия должны были истечь в 2027 году. Он также объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов. При этом Вучич планирует остаться в политике и помочь своей Сербской прогрессивной партии победить на выборах.

Новини.LIVE также сообщали, что в мае 2026 года Зеленский провел беседу с президентом Сербии Александром Вучичем, в ходе которой стороны обсудили двусторонние отношения. Украина рассчитывает на возобновление переговоров с Сербией о зоне свободной торговли и взаимовыгодных соглашениях. Стороны также договорились поддерживать контакт в рамках дальнейшей дипломатической работы.