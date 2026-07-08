Зеленский впервые встретился с президентом Южной Кореи

Владимир Зеленский и Ли Чжэ Мён. Фото: ОПУ

Карина Приходько Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита НАТО в Анкаре провел первую встречу с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений и вопросы, важные для обеих стран.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Первая встреча Зеленского и президента Южной Кореи

В ходе этой встречи Зеленский поблагодарил Южную Корею за помощь, которую страна оказывает Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Отдельно он отметил недавнее решение Сеула выделить 100 миллионов долларов на комплексный пакет поддержки для нашего государства.

Также президент рассказал о российских обстрелах Украины и украинцев, а также о ситуации на поле боя, где позиции украинских воинов укрепились.

"Рад нашей первой встрече. Мы заинтересованы в продуктивных отношениях с Южной Кореей, и сегодня говорили о том, что необходимо для обеих наших стран", — сказал глава государства.

Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский встретился с делегацией Конгресса США. Они обсудили дальнейшую поддержку Украины, усиление противовоздушной обороны и санкционное давление на Россию.

Также президент провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Они сосредоточили внимание на работе над противоракетной обороной.