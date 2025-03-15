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Зеленский определил состав переговорной группы Украины — перечень

15 марта 2025 15:33
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский сформировал переговорную группу для мирных переговоров
Владимир Зеленский. Фото: TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский определил состав переговорной группы. Она необходима для мирных переговоров.

Об этом говорится в распоряжении Владимира Зеленского №14/2025-рп.

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На сайте Офиса Президента появилось распоряжение "О делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира". Известно, что в нее вошли:

  • Руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации — Андрей Ермак;
  • Министр иностранных дел Украины — Андрей Сибига;
  • Министр обороны Украины — Рустем Умеров;
  • Заместитель руководитель ОП — Павел Палиса.

Главе делегации было разрешено вносить по согласованию с Министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации Украины. Кроме того, привлекать для обеспечения работы работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

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Распоряжение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский призвал лидера США Дональда Трампа использовать "силу Америки" для того, чтобы заставить Россию прекратить огонь в Украине.

Также Трамп заявил, что намерен восстановить "замечательную позицию" Украины в войне.

Владимир Зеленский Офис президента война переговоры Украина
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