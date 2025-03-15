Зеленский сформировал переговорную группу для мирных переговоров

Зеленский определил состав переговорной группы Украины — перечень
Президент Украины Владимир Зеленский определил состав переговорной группы. Она необходима для мирных переговоров.
Об этом говорится в распоряжении Владимира Зеленского №14/2025-рп.
Переговорная группа Украины
На сайте Офиса Президента появилось распоряжение "О делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира". Известно, что в нее вошли:
- Руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации — Андрей Ермак;
- Министр иностранных дел Украины — Андрей Сибига;
- Министр обороны Украины — Рустем Умеров;
- Заместитель руководитель ОП — Павел Палиса.
Главе делегации было разрешено вносить по согласованию с Министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации Украины. Кроме того, привлекать для обеспечения работы работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.
Напомним, Зеленский призвал лидера США Дональда Трампа использовать "силу Америки" для того, чтобы заставить Россию прекратить огонь в Украине.
Также Трамп заявил, что намерен восстановить "замечательную позицию" Украины в войне.
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