Зеленский после удара по Запорожью призвал остановить экономику РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский после российского авиаудара по Запорожью заявил, что Москва не делает никаких шагов к миру. Он призвал международное сообщество усилить санкционное и экономическое давление на Россию. Глава государства также поблагодарил союзников и украинских военных за стойкость и успехи на фронте.

Об этом Владимир Зеленский написал в собственном Telegram-канале.

Авиаудар по Запорожью и призыв к действиям

Зеленский сообщил, что российские авиабомбы ударили по жилым кварталам Запорожья, автовокзалу и одной из клиник.

"К сожалению, есть пострадавшие. Все получат помощь. Спасибо каждому нашему работнику ГСЧС Украины, всем службам за то, что очень оперативно реагируете и всегда, при любых обстоятельствах сохраняете жизни людей", — подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что враг продолжает забирать жизни по всей линии фронта, в приграничных и прифронтовых населенных пунктах.

"Никакие дедлайны, никакие ожидания от них не работают - они не хотят останавливать убийства. Единственное, что они ищут, — это путь, как убить Украину", - сказал Зеленский.

Он заявил, что Россия не сделала ни одного реального шага к миру, и подчеркнул необходимость усиления давления.

"Нужны санкции, нужно давление. Сила нужна — сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику", — подчеркнул президент.

Международные контакты и военная поддержка

Президент рассказал, что только за сутки провел переговоры с премьер-министром Швеции, президентами Казахстана, Азербайджана и Франции.

"Четкая поддержка нашей независимости, нашего суверенитета, территориальной целостности Украины. Надо как можно быстрее завершить войну честным миром. Все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины", — подчеркнул он.

Со Швецией готовят новый авиационный проект, который может стать стратегическим на десятилетия. Зеленский также отметил энергетическое сотрудничество с Азербайджаном и осудил российские удары по объектам, которые связывают две страны.

"Это целенаправленные атаки не только по инфраструктуре, но и по нашему сотрудничеству. Мы продолжим работу несмотря на любые вызовы", — заявил президент.

Он добавил, что Украина ежедневно поддерживает контакт с Соединенными Штатами.

"Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку - мы не допустим этого. Очень ценю решимость, с которой президент Трамп настроен остановить смерти в войне", — сказал Зеленский.

Оценка ситуации на фронте и благодарность военным

По словам Зеленского, главнокомандующий Александр Сырский доложил об успешных действиях на Сумщине.

"Продолжаем вытеснять российские силы с нашей земли. За успешные действия на Сумщине хочу отметить 33-й и 225-й отдельные штурмовые полки, а также воинов Сил специальных операций", — сообщил президент.

Он поблагодарил подразделения, проявившие стойкость на Покровском направлении: 14-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии, 155-й отдельной механизированной бригаде, 1-му штурмовому полку, 2-му батальону 92-й отдельной штурмовой бригады и аэромобильному батальону 79-й бригады.

"Спасибо каждому, кто сражается за нас, за Украину и наши национальные интересы как за себя самого. Обязательно защитим Украину", — подытожил он.

