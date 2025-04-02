Удар РФ по Кривому Рогу - Зеленский отреагировал

Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу
В среду, 2 апреля, Кривой Рог стал мишенью очередного ракетного удара со стороны России. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска осуществили целенаправленный обстрел города, в результате чего погибли четверо гражданских лиц. Кроме того, есть пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Что известно об обстреле Кривого Рога
На месте трагедии работают все необходимые службы, ликвидируя последствия обстрела и оказывая помощь пострадавшим. Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
"Повсюду в мире такие удары называют одинаково: это террор. Прекратить это можно только достаточным давлением на Москву, на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора, и это зависит от партнеров — от Америки, от Европы, от других в мире", — написал он.
Глава государства также отметил, что каждый такой удар является дополнительным аргументом в пользу усиления украинской системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул важность предоставления достаточного количества систем и ракет ПВО, чтобы защитить украинских граждан от российского террора.
По словам Зеленского, сейчас продолжаются переговоры с международными партнерами о дальнейшей поддержке.
Президент выразил благодарность всем, кто понимает необходимость давления на Россию и стабильной помощи Украине.
Напомним, в Кривом Роге сегодня раздавались взрывы. Жителей предупреждали об угрозе баллистики.
Впоследствии стало известно, что ракетным ударом оккупанты убили трех человек в Кривом Роге. Попадание произошло по одному из предприятий города.
Читайте Новини.LIVE!