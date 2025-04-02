Удар РФ по Кривому Рогу - Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У середу, 2 квітня, Кривий Ріг став мішенню чергового ракетного удару з боку Росії. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська здійснили цілеспрямований обстріл міста, внаслідок чого загинули четверо цивільних осіб. Крім того, є постраждалі, яким надається необхідна медична допомога.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Пост Зеленського. Фото: скріншот

Що відомо про обстріл Кривого Рога

На місці трагедії працюють усі необхідні служби, ліквідовуючи наслідки обстрілу та надаючи допомогу постраждалим. Президент висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Росіяни завдали удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

"Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів — від Америки, від Європи, від інших у світі", — написав він.

Глава держави також зазначив, що кожен такий удар є додатковим аргументом на користь посилення української системи протиповітряної оборони. Він підкреслив важливість надання достатньої кількості систем і ракет ППО, щоб захистити українських громадян від російського терору.

За словами Зеленського, наразі тривають переговори з міжнародними партнерами щодо подальшої підтримки.

Президент висловив вдячність усім, хто розуміє необхідність тиску на Росію та стабільної допомоги Україні.

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Через удар РФ по Кривому Рогу загинули люди. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні лунали вибухи. Мешканців попереджали про загрозу балістики.

Згодом стало відомо, що ракетним ударом окупанти вбили трьох людей у Кривому Розі. Влучання відбулося по одному з підприємств міста.