Удар по Кривому Рогу - количество погибших снова возросло

Спасатели на месте атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в среду, 2 апреля, нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Сейчас количество погибших в результате атаки увеличилось до четырех.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"Количество погибших в Кривом Роге увеличилось до четырех. Искренние соболезнования родным", — говорится в сообщении.

Лысак уточнил, что среди пострадавших 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Всех раненых госпитализировали.

Скриншот поста Лысака

Напомним, в Кривом Роге сегодня раздавались взрывы. Жителей предупреждали об угрозе баллистики.

Впоследствии стало известно, что ракетным ударом оккупанты убили трех человек в Кривом Роге. Попадание произошло по одному из предприятий города.