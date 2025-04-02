Удар по Кривому Рогу - количество погибших снова возросло

Обстрел Кривого Рога — количество погибших возросло
Российские войска в среду, 2 апреля, нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Сейчас количество погибших в результате атаки увеличилось до четырех.
Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Атака на Кривой Рог 2 апреля
"Количество погибших в Кривом Роге увеличилось до четырех. Искренние соболезнования родным", — говорится в сообщении.
Лысак уточнил, что среди пострадавших 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Всех раненых госпитализировали.
Напомним, в Кривом Роге сегодня раздавались взрывы. Жителей предупреждали об угрозе баллистики.
Впоследствии стало известно, что ракетным ударом оккупанты убили трех человек в Кривом Роге. Попадание произошло по одному из предприятий города.
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