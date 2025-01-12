Украина хотела помочь Словакии после остановки транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 января, прокомментировал возвращение премьер-министра Словакии Роберта Фицо из отпуска. Он заявил, что после остановки транзита газа РФ мы предлагали стране помощь в адаптации.

Об этом Зеленский написал в X.

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"Хорошо, что премьер-министр Словакии Фицо наконец-то вернулся из отпуска в роскошной гостинице во Вьетнаме и сейчас находится в Братиславе. Для него лично это, пожалуй, непросто — перейти от роскошной жизни к попыткам исправить собственные ошибки", — говорится в сообщении.

В то же время Зеленский подчеркнул, что ошибкой Фицо было считать, что его теневые схемы с Москвой могут продолжаться до бесконечности.

Украина предлагала помощь

"Мы предлагали свою помощь народу Словакии в период адаптации к отсутствию российского газового транзита, но Фицо высокомерно отказался", — отметил президент.

Зеленский заметил, что в Европе предупреждали словацкого премьера, что бездействие — это не выход, а теперь он прибегает к пиару, лжи и громким обвинениям, чтобы переложить вину с себя на кого-то другого.

Украинский лидер считает, что настоящая проблема в том, что Фицо сделал ставку на Москву, а не на собственную страну, оказавшуюся проигрышной. Он выразил надежду на то, что дальнейшая диверсификация источников энергоснабжения в Европе, сотрудничество с Еврокомиссией и реализация политики президента Трампа по увеличению поставок американского газа помогут решить проблемы.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в столице Словакии, Братиславе, прошел митинг против премьер-министра Роберта Фицо. В конце прошлого года он ездил в Россию к диктатору Владимиру Путину.

Также Фицо подверг критике Зеленского после остановки транзита российского газа, назвав его "попрошайкой".