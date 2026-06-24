Зеленский: Украина уничтожила более 60 тыс. тонн боеприпасов РФ

Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 24 июня, заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко. В частности, стороны обсудили ход реализации плана долгосрочных санкций против России и меры, необходимые для приближения мира.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Удары по России

Зеленский отметил ликвидацию более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота недалеко от Петербурга.

"Кроме того, анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей из перечня российских военных производств. Силы обороны Украины точно поразили российские предприятия, производящие радиоэлектронику и другие критически важные компоненты для нужд российской армии", — отметил он.

Россия пытается защититься

Глава государства рассказал, что разведка получила внутренние российские документы с реальной оценкой последствий дальнобойных санкций Украины. Также зафиксирована реакция российского руководства на текущую ситуацию. В частности, часть систем ПВО начали перебрасывать из регионов РФ в сторону Москвы и района Керченского моста.

"Фактически именно эти два периметра россияне получили приказ защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы", — подчеркнул украинский лидер.

Ответ Украины

Зеленский также заслушал доклад о состоянии российского ракетного производства и стратегической военной авиации.

"Готовим новые, вполне справедливые шаги в ответ на затягивание Россией войны и удары по территории Украины. Важно, чтобы как можно больше россиян осознали, что войну затягивает именно отказ российского руководства от дипломатии. Украина выдвинула содержательные дипломатические предложения. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей!" — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, российский диктатор Владимир Путин заявил, что пока не видит оснований для проведения личной встречи с Владимиром Зеленским. Кроме того, он вновь обвинил Украину в атаках на территорию РФ.

А по информации СМИ, президент США Дональд Трамп в частных беседах призвал Зеленского усилить давление на Россию. Он выразил сомнение, что Путин пойдет на какие-либо шаги без применения давления.