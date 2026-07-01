Зеленский: Украина рассчитывает на скорейшее открытие новых переговорных кластеров с ЕС

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время будут открыты следующие пять кластеров переговоров о вступлении в Европейский Союз. По его словам, Украина стремится продвигаться по пути евроинтеграции максимально оперативно, без лишних задержек.

Об этом глава государства сообщил во время выступления на церемонии открытия председательства Ирландии в Совете ЕС, передает Новини.LIVE.

Путь Украины в ЕС

Зеленский выразил благодарность всем главам стран Европейского Союза за политическое решение об открытии первого кластера переговоров о вступлении в ЕС.

"Мы можем открыть следующие пять кластеров очень скоро и продолжить практические переговоры. Политическое решение об открытии переговорных кластеров очень мотивирует украинский народ, поднимает наш дух и показывает, что ЕС держит свои обещания", — подчеркнул украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский посетил Ирландию по случаю начала ее председательства в Совете Европейского Союза. Глава государства выразил надежду на дальнейшее продвижение Украины к членству в ЕС.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что ЕС должен открыть все переговорные кластеры, чтобы доказать серьезность своих намерений в отношении членства Украины.