Зеленский: Украина хочет производить перехватчики Patriot по лицензии США

Владимир Зеленский, Ричард Блюменталь, Джим Риш и Роджер Викер. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Одной из ключевых тем переговоров стало получение лицензий на производство перехватчиков для систем Patriot в Украине.

Об этом глава государства сообщил журналисту Fox News, передает Новини.LIVE.

Украина хочет расширить производство средств ПВО

По словам Владимира Зеленского, вопрос о лицензиях на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot обсуждался еще во время саммита НАТО в Анкаре.

Президент отметил, что во время встречи с Дональдом Трампом стороны уделили внимание дальнейшему сотрудничеству в области обороны между Украиной и США, в частности развитию собственного производства вооружения.

"Встреча прошла очень хорошо", — сказал Зеленский, комментируя переговоры с американским лидером.

После встречи в Белом доме президент Украины также провел переговоры с представителями ведущих американских оборонных компаний.

По словам Зеленского, сотрудничество с производителями вооружений может позволить Украине наладить совместное производство необходимых систем и технологий.

Глава государства подчеркнул, что Украине требуется больше средств противовоздушной обороны, и этот вопрос остается одним из приоритетных.

"Нам нужно больше средств ПВО и как можно скорее", — отметил президент.

Он добавил, что развитие совместных оборонных проектов с США должно укрепить способность Украины защищать города и критически важную инфраструктуру от российских атак.

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что считает встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме большой честью. По его словам, в ходе переговоров лидеры обсудили ряд важных вопросов, а сама встреча прошла в конструктивной и позитивной атмосфере.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из-за динамичного характера боевых действий страна должна оперативно развивать военные технологии и быстро реагировать на новые вызовы. По его словам, технологическое преимущество на поле боя позволяет эффективнее защищать военных и сохранять их жизни.