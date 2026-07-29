Зеленский: Украина хочет производить перехватчики Patriot по лицензии США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Одной из ключевых тем переговоров стало получение лицензий на производство перехватчиков для систем Patriot в Украине.
Об этом глава государства сообщил журналисту Fox News, передает Новини.LIVE.
Украина хочет расширить производство средств ПВО
По словам Владимира Зеленского, вопрос о лицензиях на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot обсуждался еще во время саммита НАТО в Анкаре.
Президент отметил, что во время встречи с Дональдом Трампом стороны уделили внимание дальнейшему сотрудничеству в области обороны между Украиной и США, в частности развитию собственного производства вооружения.
"Встреча прошла очень хорошо", — сказал Зеленский, комментируя переговоры с американским лидером.
После встречи в Белом доме президент Украины также провел переговоры с представителями ведущих американских оборонных компаний.
По словам Зеленского, сотрудничество с производителями вооружений может позволить Украине наладить совместное производство необходимых систем и технологий.
Глава государства подчеркнул, что Украине требуется больше средств противовоздушной обороны, и этот вопрос остается одним из приоритетных.
"Нам нужно больше средств ПВО и как можно скорее", — отметил президент.
Он добавил, что развитие совместных оборонных проектов с США должно укрепить способность Украины защищать города и критически важную инфраструктуру от российских атак.
Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что считает встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме большой честью. По его словам, в ходе переговоров лидеры обсудили ряд важных вопросов, а сама встреча прошла в конструктивной и позитивной атмосфере.
Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из-за динамичного характера боевых действий страна должна оперативно развивать военные технологии и быстро реагировать на новые вызовы. По его словам, технологическое преимущество на поле боя позволяет эффективнее защищать военных и сохранять их жизни.
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