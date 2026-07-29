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Большая честь: Трамп рассказал о встрече с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 08:33
Трамп заявил об успешной встрече с Зеленским в Белом доме
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По его словам, переговоры прошли хорошо, и стороны обсудили ряд важных вопросов.

Об этом американский лидер сообщил после встречи с главой украинского государства в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

Трамп рассказал о встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было честью провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам американского лидера, в ходе переговоров стороны обсудили много важных тем. Он также отметил, что встреча прошла в позитивной атмосфере.

"Большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Обсуждалось много вопросов. Переговоры прошли очень хорошо", — заявил Трамп.

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Встреча состоялась накануне голосования в Сенате США по законопроекту о санкциях, автором которого является сенатор Линдси Грэм. Также после переговоров с Трампом украинский президент должен был провести встречи с более чем 60 сенаторами от обеих американских партий.

Переговоры в Вашингтоне стали частью дипломатических усилий по дальнейшей поддержке Украины, усилению давления на Россию и поиску путей завершения войны.

Велика честь: Трамп розповів про зустріч із Зеленським - фото 1
Сообщение Белого дома. Скриншот: X

Новини.LIVE писали, что, по словам Лоры Лумер, которая ссылается на собственный источник в Белом доме, во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского стороны обсудили возможный визит в Киев спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Если поездка состоится, она станет первым визитом Виткоффа и Кушнера в украинскую столицу.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский 28 июля встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Среди ключевых тем переговоров были укрепление украинской противовоздушной обороны и активизация дипломатических шагов для достижения справедливого мира. Во встрече также принял участие глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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