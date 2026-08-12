Зеленский: Украина имеет план, как заставить Путина остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин будет вынужден прекратить войну против Украины. По его словам, у Украины и ее партнеров есть общий план действий, направленный на оказание давления на российского президента. В то же время Зеленский подчеркнул необходимость удерживать фронт, усиливать ПВО и наносить ответные удары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского, сделанное в ходе Украинского молодежного форума.

Зеленский рассказал о плане завершения войны

По словам президента, Украина вместе с международными партнерами уже определила необходимые действия для того, чтобы оказать давление на Путина и добиться прекращения войны. Он подчеркнул, что речь идет именно о совместном плане с партнерами.

Рассказывая о выработанной стратегии, Зеленский отметил, что украинская сторона понимает, какие шаги необходимо предпринимать для достижения этой цели:

"Мы понимаем, что нам нужно делать. Это совместный план с нашими партнерами о том, как оказывать на него (Путина, — Ред.) давление", — говорит президент.

По словам Зеленского, важным условием реализации этого плана является способность Сил обороны Украины удерживать фронт. Это, как отметил президент, дает ему возможность вести сильный диалог с противником.

В то же время он пояснил, что при недостаточно сильной позиции на поле боя переговоры могут превратиться в чрезмерные компромиссы, не соответствующие интересам Украины.

"Это дает президенту возможность вести сильный диалог с противником", — рассказал он.

Какова стратегия Украины

Зеленский подчеркнул, что главная стратегия Украины сейчас заключается в противодействии стратегии Путина. По его словам, российский диктатор планирует усилить мобилизацию и привлечь в армию как можно больше людей.

В связи с этим президент призвал международных партнеров Украины расширить масштабы поддержки, особенно в сфере противовоздушной обороны. Среди задач Сил обороны он также назвал ответные удары.

Отдельно Зеленский заявил о необходимости перенести войну на территорию России. По его словам, это должно заставить российское общество ощутить последствия войны и оказать давление на российские власти. Свою позицию президент сформулировал так:

"Нам нужно перенести войну на территорию России. После этого российское общество ощутит на себе последствия этой войны и будет оказывать давление на власти", — резюмировал президент.

Новини.LIVE сообщали, что 12 августа 2026 года президент Владимир Зеленский заявил об освобождении украинскими военными 745 кв. км территории на Александровском направлении. Под контроль Украины были возвращены 26 населенных пунктов, а российские войска понесли значительные потери. По данным президента, погибли не менее 9550 оккупантов, еще более 6600 были ранены.

Новини.LIVE также сообщали, что украинские силы ночью 12 августа нанесли удар по объектам российской военно-морской базы в Новороссийске, расположенной более чем в 300 км от линии фронта. Для атаки были использованы ракеты "Нептун", морские беспилотники и реактивные дроны "Паляница". Были поражены объекты ПВО, причалы и портовая инфраструктура.