Зеленский: Украина готовит санкционную операцию по ограничению военной промышленности РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Украина готовит специальную санкционную операцию, которая должна существенно ограничить возможности российской военной промышленности. Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже поручил подготовить четкий план ее реализации. Главная цель — усиление санкционного давления и недопущение адаптации России к действующим ограничениям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в четверг, 6 августа.

Зеленский о новой санкционной спецоперации против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по вопросам санкционной политики против России. В ходе встречи участники обсудили все виды санкций, введенных в связи с российской агрессией, а также дальнейшие шаги по ужесточению ограничений.

Президент подчеркнул, что главная задача — не дать России адаптироваться к санкциям. По его словам, почти каждая российская ракета, дрон и большинство других видов вооружения содержат критически важные компоненты иностранного производства, без которых их изготовление было бы невозможно.

"Провел координационное совещание по нашим санкциям — всем типам санкций против России в связи с войной. Самая главная задача — не давать России времени адаптироваться к ограничениям. Мы видим, что в каждой российской ракете, в каждом дроне, в большинстве других видов российского оружия есть критически важные компоненты из других стран, без которых такого оружия просто не было бы", — сообщил украинский лидер.

Также участники совещания обсудили технологическую зависимость российского оборонно-промышленного комплекса от иностранного оборудования. По словам Зеленского, Россия использует станки и технологии, которые не способна создать самостоятельно, поэтому международное давление в этом направлении необходимо усиливать.

"Обсудили также использование Россией станков и технологий, от которых Москва отстает на поколение и точно не смогла бы создать самостоятельно. Нужно больше давления, чтобы ограничивать такие связи государства-агрессора с миром", — отметил глава государства.

По итогам совещанияЗеленский поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции, которая должна существенно ограничить возможности российской военной промышленности. Он сообщил, что уже определены соответствующие направления работы и компании, а каждый участник совещания получил конкретные задачи для реализации этого плана.

"Поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции, которая должна ощутимо ограничить российскую военную промышленность — определены компании в обозначенных нами направлениях. Каждый из участников совещания получил четкие задачи. Рассчитываю на полное выполнение. Слава Украине!", — подытожил президент.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Украина ожидает, что 22-й пакет санкций ЕС будет содержать новые ограничения против России, в частности запрет на морские услуги. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, подчеркнув, что такие меры должны усилить экономическое давление на государство-агрессора. Также Украина передала партнерам информацию об обнаруженных в российских ракетах западных компонентах, призвав перекрыть РФ доступ к технологиям.

Новини.LIVE также сообщали, что 4 августа 2026 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против 23 компаний и 20 лиц, работающих на российский военно-промышленный комплекс. Под ограничения попали предприятия, производящие оборудование, компоненты и технологии для российского вооружения, в частности баллистических ракет, систем ПВО и РЭБ. В Офисе Президента подчеркнули, что санкции должны ослабить способность РФ производить оружие и вести войну против Украины.