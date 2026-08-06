Зеленский заявил о подготовке санкционной операции против военной промышленности РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Украина готовит специальную санкционную операцию, которая должна существенно ограничить возможности российской военной промышленности. Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже поручил подготовить четкий план ее реализации. Главная цель — усиление санкционного давления и недопущение адаптации России к действующим ограничениям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в четверг, 6 августа.

Зеленский о новой санкционной спецоперации против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по вопросам санкционной политики против России. В ходе встречи участники обсудили все виды санкций, введенных в связи с российской агрессией, а также дальнейшие шаги по ужесточению ограничений.

Президент подчеркнул, что главная задача — не дать России адаптироваться к санкциям. По его словам, почти каждая российская ракета, дрон и большинство других видов вооружения содержат критически важные компоненты иностранного производства, без которых их изготовление было бы невозможно.

"Провел координационное совещание по нашим санкциям — всем типам санкций против России в связи с войной. Самая главная задача — не давать России времени адаптироваться к ограничениям. Мы видим, что в каждой российской ракете, в каждом дроне, в большинстве других видов российского оружия есть критически важные компоненты из других стран, без которых такого оружия просто не было бы", — сообщил украинский лидер.

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Также участники совещания обсудили технологическую зависимость российского оборонно-промышленного комплекса от иностранного оборудования. По словам Зеленского, Россия использует станки и технологии, которые не способна создать самостоятельно, поэтому международное давление в этом направлении необходимо усиливать.

"Обсудили также использование Россией станков и технологий, от которых Москва отстает на поколение и точно не смогла бы создать самостоятельно. Нужно больше давления, чтобы ограничивать такие связи государства-агрессора с миром", — отметил глава государства.

По итогам совещанияЗеленский поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции, которая должна существенно ограничить возможности российской военной промышленности. Он сообщил, что уже определены соответствующие направления работы и компании, а каждый участник совещания получил конкретные задачи для реализации этого плана.

"Поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции, которая должна ощутимо ограничить российскую военную промышленность — определены компании в обозначенных нами направлениях. Каждый из участников совещания получил четкие задачи. Рассчитываю на полное выполнение. Слава Украине!", — подытожил президент.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Украина ожидает, что 22-й пакет санкций ЕС будет содержать новые ограничения против России, в частности запрет на морские услуги. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, подчеркнув, что такие меры должны усилить экономическое давление на государство-агрессора. Также Украина передала партнерам информацию об обнаруженных в российских ракетах западных компонентах, призвав перекрыть РФ доступ к технологиям.

Новини.LIVE также сообщали, что 4 августа 2026 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против 23 компаний и 20 лиц, работающих на российский военно-промышленный комплекс. Под ограничения попали предприятия, производящие оборудование, компоненты и технологии для российского вооружения, в частности баллистических ракет, систем ПВО и РЭБ. В Офисе Президента подчеркнули, что санкции должны ослабить способность РФ производить оружие и вести войну против Украины.