Зеленский: Украина готовит новые договоренности с США по ракетным системам

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Украина и Соединенные Штаты готовят новые решения в сфере применения ракетных систем и расширения сотрудничества между оборонными компаниями. По словам президента Владимира Зеленского, соответствующие документы уже находятся в стадии подготовки, а координацией работы займётся генерал Павел Палиса.

Об этом глава государства сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Украина и США готовят новые решения по ракетным системам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего визита в Соединенные Штаты были достигнуты договоренности по нескольким важным направлениям сотрудничества в сфере ракетных систем.

По его словам, речь идет о расширении взаимодействия между украинскими и американскими компаниями, а также о разработке новых вариантов применения ракетного вооружения.

«На встречах в Соединенных Штатах во время недавнего визита договорились о нескольких особых вариантах применения ракетных систем и расширении сотрудничества между нашими компаниями — украинскими и американскими», — отметил Зеленский.

Палиса будет координировать работу с партнерами

Президент сообщил, что в настоящее время ведется подготовка необходимых документов и ведется взаимодействие между компаниями двух стран.

Координировать это направление с Министерством обороны Украины, американской стороной и украинскими производителями будет генерал Павел Палиса.

«У наших воинов будет больше силы», — подчеркнул глава государства.

Украина продолжает укреплять оборонное сотрудничество

Помимо ракетного направления, Зеленский также рассказал о работе по укреплению противовоздушной обороны Украины и локализации производства западного вооружения на территории страны.

По словам президента, Украина сотрудничает с США и европейскими партнерами над получением необходимых пакетов поддержки для ПВО, а также над развитием совместных оборонных производств.

Он подчеркнул, что ракеты для систем противовоздушной обороны должны находиться непосредственно в Украине и использоваться для защиты от реальных угроз. Новость дополняется...