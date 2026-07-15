Зеленский: Украина держится уже 1600 дней, несмотря на неутешительные прогнозы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство устояло, несмотря на прогнозы о его скором падении в начале полномасштабного вторжения. По его словам, Украина уже более 1600 дней противостоит российской агрессии и укрепляет свои позиции в мире. Глава государства подчеркнул, что сегодня Украину признают сильным и важным партнером для Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время выступления по случаю Дня украинской государственности в среду, 15 июля.

Украина выстояла вопреки прогнозам России

Во время торжеств по случаю Дня украинской государственности президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия рассчитывала быстро захватить Украину и сломить ее сопротивление. По его словам, в начале полномасштабной войны агрессор отводил украинскому государству всего несколько суток, однако эти расчеты полностью провалились.

Президент также отметил, что само название так называемой "СВО", которое Кремль использовал для полномасштабного вторжения, было попыткой приуменьшить масштабы войны и продемонстрировать якобы слабость Украины.

"Государство, которому давали 72 часа, а оно выдерживает 12 лет российской агрессии и 1603 дня полномасштабной войны. Россия начала её и назвала "СВО". И даже в этом они хотели унизить нашу государственность, показать якобы несостоятельность и слабость Украины", — сказал президент.

Украина стала сильным партнером для Европы

Глава государства подчеркнул, что сегодня Украина не только успешно защищается, но и вносит весомый вклад в безопасность Европы. По словам Зеленского, даже в России уже признают, что Украину не удалось сломить, а ее роль в сфере обороны и международного партнерства только усиливается.

Президент подчеркнул, что Украина предлагает союзникам свой боевой опыт, современные технологии и новые решения в сфере безопасности, которые важны для всей Европы.

"Как будто для этого достаточно просто какой-то операции на какой-то там земле, которая была якобы кем-то подарена. Сегодня даже российские государственные пропагандисты признают: Украина — сильное государство, которое Россия не может победить и не победит. Государство, которое нужно Европе. Государство, которое не ждет, а создает, которое не просит, а предлагает уникальный опыт, технологии, возможности, уникальное партнерство в сфере безопасности и политики", — подчеркнул украинский лидер.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Зеленский заявил, что Украина станет одним из лидеров проекта FREYJA по созданию европейской антибаллистической системы. По его словам, она должна объединить антибаллистические возможности европейских стран для защиты от ракетных угроз. Зеленский подчеркнул, что новая система должна гарантировать безопасность неба над Европой.

Новини.LIVE также писали, что 14 июля 2026 года Зеленский сообщил о новых дальнобойных ударах украинских сил по военным и промышленным объектам РФ. По его словам, Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Башкортостане, расположенному примерно в 1300 километрах от линии фронта, а также по Афипскому НПЗ, патрульному кораблю и танкерам теневого флота России. Глава государства поблагодарил украинских военных и подчеркнул, что война должна завершиться дипломатическим путем.