Зеленский: Украина будет наращивать удары вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента

Яна Катасонова редактор ленты новостей

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала процесс возвращения войны на территорию России. По его словам, РФ ежедневно наносит удары по Украине, и мы будем давать зеркальный ответ, наращивая удары.

Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского в эфире национального телемарафона.

Украина планирует наращивать атаки вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна продолжает наращивать возможности для ударов по военным и стратегическим объектам на территории России, назвав это частью процесса "возвращения войны в Россию".

"Они бьют нас каждый день, а мы будем каждый день отвечать. Безусловно, с каждым днём насилие будет нарастать", — сказал президент.

По словам главы государства, одним из примеров стало поражение нефтеперерабатывающего завода в Тюмени. Зеленский отметил, что расстояние до цели по прямой от украинской границы составляет около 2070 км, а фактический маршрут полета беспилотника превысил 2500 км.

Президент сообщил, что атаку осуществили новые украинские ударные дроны FP-2, разработанные компанией Fire Point. Он также подчеркнул, что возможности этих беспилотников продолжают расширяться.

"Их будет более 3000. Это новые дроны. Такие хорошие дроны", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина располагает информацией о расположении российских военных предприятий, нефтебаз и газовых хранилищ, поэтому работает над созданием средств поражения с еще большей дальностью действия.

"Нам нужны средства поражения на более дальние расстояния. И мы этим занимаемся", — отметил президент.

Компания Fire Point специализируется на производстве ударных беспилотников и крылатых ракет. Одной из её разработок является FP-5 "Фламинго" — беспилотник с заявленной дальностью полёта до 3000 км и боевой частью массой до одной тонны. По данным разработчика, эти аппараты уже используются для поражения целей на территории РФ.

В то же время FP-2 — более компактная модель ударного дрона, впервые представленная в 2025 году. После модернизации его дальность полета, по словам Зеленского, должна превысить 3000 км.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Зеленский заявил — модернизированные украинские FPV-дроны уже способны поражать цели на расстоянии до 3000 километров. Это существенно расширяет возможности украинских сил в глубине территории России.

Ранее Зеленский подвёл итоги "Рамштайна" и Совета "Украина — Европейский совет". По его словам, это было самое длительное заседание с участием украинцев.