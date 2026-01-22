Видео
Главная Новости дня Зеленский сделал громкое заявление об угрозе для флота РФ

Зеленский сделал громкое заявление об угрозе для флота РФ

Дата публикации 22 января 2026 16:32
Зеленский рассказал, какая судьба ждет российские корабли
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Российские корабли могут утонуть возле Гренландии так же, как возле Крыма. Украина имеет необходимую экспертизу, инструменты и людей, чтобы противодействовать российскому военному присутствию на море.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина может помочь партнерам бороться с флотом России, если будет соответствующий запрос.

"Мы можем действовать, если бы нас попросили, если бы Украина была в НАТО. Но мы не в НАТО. Мы бы решили проблему с российскими кораблями", — заявил он.

Напомним, во время выступления глава государства назвал страну, без которой гарантии безопасности для Украины не смогут работать.

Также украинский лидер раскритиковал ЕС.

Владимир Зеленский НАТО Давос война в Украине флот саммит в Давосе 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
