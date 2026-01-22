Зеленский рассказал, какая судьба ждет российские корабли

Зеленский сделал громкое заявление об угрозе для флота РФ
Российские корабли могут утонуть возле Гренландии так же, как возле Крыма. Украина имеет необходимую экспертизу, инструменты и людей, чтобы противодействовать российскому военному присутствию на море.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.
Украина поможет партнерам бороться с флотом РФ
Кроме того, по словам Зеленского, Украина может помочь партнерам бороться с флотом России, если будет соответствующий запрос.
"Мы можем действовать, если бы нас попросили, если бы Украина была в НАТО. Но мы не в НАТО. Мы бы решили проблему с российскими кораблями", — заявил он.
Напомним, во время выступления глава государства назвал страну, без которой гарантии безопасности для Украины не смогут работать.
Читайте Новини.LIVE!