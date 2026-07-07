Зеленский с женой прибыл в Анкару на саммит НАТО

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Украинский лидер Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская во вторник, 7 июля, прибыли в Анкару на саммит НАТО. В частности, там обсудят укрепление противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Саммит НАТО в Анкаре

Известно, что саммит пройдет 7 и 8 июля. На нем соберутся лидеры 32 стран-членов Альянса и государств-партнеров.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская в Анкаре. Фото: кадр из видео

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая сейчас находится в Анкаре, сообщила, что одними из ключевых тем саммита станут война России против Украины, укрепление украинской противовоздушной обороны и увеличение оборонных расходов стран Альянса.

Сначала Зеленский выступит на Форуме оборонных индустрий, а также проведет серию двусторонних встреч. А вечером украинский лидер вместе с супругой приглашен на торжественный прием, который устраивает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, на саммите обсудят увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО.

После выступления Зеленского состоится открытая пресс-конференция с участием генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Как писали Новини.LIVE, во время брифинга в Анкаре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что из-за дефицита систем ПВО в странах Альянса НАТО совместно с Украиной запускает инициативы по наращиванию производства ракет-перехватчиков.

Ранее мы сообщали, что первый день саммита откроется Форумом оборонной промышленности, в ходе которого участники сосредоточатся на инновациях, развитии партнерства в сфере обороны и возможностях заключения новых контрактов.