Главная Новости дня Зеленский рассказал о наступлении в Донецкой области — обращение

Зеленский рассказал о наступлении в Донецкой области — обращение

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 19:16
Зеленский сообщил о наступлении на Донецком направлении
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о наступлении на Донецком направлении. Глава государства назвал одно из важнейших направлений наступления для российских оккупантов.

Об этом украинский лидер заявил в своем вечернем видеообращении в Telegram.

Читайте также:

Зеленский о наступательных действиях на Донецком направлении

Президент Зеленский отметил, что украинские защитники продолжают контрнаступательные действия на Донецком направлении.

Глава государства рассказал, что район Покровска, район Доброполья — именно там был один из наиболее важных для россиян направлений их наступления.

"Были доклады военных, Главкома. Продолжаем контрнаступательные действия на Донецком направлении. Район Покровска, район Доброполья — именно там было одно из наиболее важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть.

Наши военные уничтожают их силы. Существенные у россиян потери. Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства. Каждый день добавляет российских пленных", — проинформировал Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил украинские подразделения, которые задействованы: 79-я, 82-я десантно-штурмовые бригады, штурмовые подразделения — 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки, — 14-я бригада Национальной гвардии Украины.

"И Купянск, также районы вокруг города — мы защищаем позиции. Спасибо всем бригадам. Будут и новые наши дипстрайки в ответ на то, что делает Россия", — резюмировал президент.

Напомним, что 18 сентября Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где встретился с защитниками и обсудил текущую ситуацию на фронте.

Также в четверг, 18 сентября, Зеленский встретился с военными, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
