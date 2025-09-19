Відео
Головна Новини дня Зеленський розповів про наступ на Донеччині — звернення

Зеленський розповів про наступ на Донеччині — звернення

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 19:16
Зеленський повідомив про наступ на Донецькому напрямку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про наступ на Донецькому напрямку. Глава держави назвав один із найважливіших напрямків наступу для російських окупантів.

Про це український лідер заявив у своєму вечірньому відеозверненні в Telegram.

Читайте також:

Зеленський про наступальні дії на Донецькому напрямку

Президент Зеленський зазначив, що українські захисники продовжують контрнаступальні дії на Донецькому напрямку.

Глава держави розповів, що район Покровська, район Добропілля — саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу.

"Були доповіді військових, Головкома. Продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Район Покровська, район Добропілля — саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути.

Наші військові знищують їхні сили. Суттєві в росіян втрати. Суттєво поповнено й обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених", — поінформував Зеленський.

Крім того, він подякував українським підрозділам, що задіяні: 79-та, 82-га десантно-штурмові бригади, штурмові підрозділи — 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки, — 14-та бригада Національної гвардії України.

"І Купʼянськ, також райони навколо міста — ми захищаємо позиції. Дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія", — резюмував президент.

Нагадаємо, що 18 вересня Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де зустрівся із захисниками та обговорив поточну ситуацію на фронті.

Також у четвер,18 вересня, Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції.

Володимир Зеленський Донецька область контрнаступ ЗСУ війна в Україні наступ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
