Зеленский: РФ нанесла удар по Запорожью "Цирконами" и ракетами КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Александр Шорохов Редактор

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла удар по Запорожью с помощью северокорейских баллистических ракет, "Цирконов" и управляемых авиабомб, в результате чего шесть человек погибли и ещё 19 получили ранения. В Киеве вражеская ракета повредила инфекционную больницу, а в Харькове и Херсоне ночные удары по подстанциям привели к отключениям света. Глава государства призвал мировое сообщество усилить санкции против военных заводов РФ и увеличить поставки средств ПВО.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Последствия обстрела Запорожья и Киева

По словам президента, враг наносил удары по городским кварталам Запорожья одновременно несколькими опасными типами ракет и бомб.

"С ночи продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара в Запорожье. По городу наносились удары северокорейскими баллистическими ракетами, "Цирконами" и КАБами. Жестокая атака, рассчитанная так, чтобы нанести максимальный ущерб именно гражданской инфраструктуре. К сожалению, на данный момент известно о шести погибших и девятнадцати раненых в городе", — сообщил Владимир Зеленский.

Последствия удара по Киеву. Фото: ГСЧС

Кроме того, в Киеве россияне ракетным ударом повредили здание инфекционной больницы и предприятия, а в Херсоне и Харькове из-за ночных попаданий по подстанциям произошли отключения света.

Всего оккупанты задействовали более 120 дронов, большинство из которых были реактивными «шахедами», а также наносили удары по Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областям.

Президент также подчеркнул, что наращивание военного потенциала Кремля и привлечение северокорейской помощи четко демонстрируют реальные намерения России. Чтобы остановить агрессора, мировым лидерам необходимо действовать немедленно, усиливая экономическое и оборонное давление.

"Каждый шаг России — наращивание производства баллистического оружия, привлечение северокорейских средств, подготовка к мобилизации — все это показывает, что Москва готовится не к миру, а к эскалации. И миру нужно реагировать сейчас, а не ждать", — подчеркнул президент.

По его словам, только жесткие санкции против предприятий, работающих на российскую армию, и увеличение поставок систем ПВО для Украины смогут дать реальный шанс на восстановление мира.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, российская армия совершила масштабную комбинированную атаку на Запорожье в ночь на 11 августа. Российская армия применила различное вооружение, город обстреляли ракетами и сбросили на него управляемые авиационные бомбы.

Также мы сообщали, что Россия в июле запустила по Украине рекордное количество баллистических ракет. Всплеск ударов произошел прежде всего из-за того, что Россия к этому готовилась и резко увеличила производство ракет.