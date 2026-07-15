Зеленский: решение по поводу министра обороны Федорова пока не принято

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательные решения относительно дальнейшей работы министра обороны Михаила Федорова и его команды пока не приняты. Глава государства сообщил, что перед заседанием фракции проведет встречи с руководством армии и главой Минобороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Президент отметил, что одним из главных приоритетов остается налаживание взаимодействия между армией и Министерством обороны, а также решение проблем, связанных с работой ТЦК и усилением защиты украинского неба.

"Второй приоритет — это диалог между армией и Министерством обороны, решение проблем ТЦК и закрытие неба. И по этому поводу у меня сегодня также будут беседы с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это у меня будет до заседания фракций", — сказал Зеленский.

Глава государства также сообщил, что перед заседанием фракции должна заслушать предложения Корецкого относительно состава нового правительства.

По словам Зеленского, окончательные решения относительно будущих членов Кабинета министров будут приняты после соответствующих консультаций и обсуждений. Новость дополняется..