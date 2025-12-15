Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл детали встречи с президентом Финляндии

Зеленский раскрыл детали встречи с президентом Финляндии

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 12:27
Встреча Зеленского и Стубба — детали переговоров
Владимир Зеленский и Александр Стубб. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря встретился со своим финляндским коллегой Александром Стуббом. Лидеры обсудили работу на дипломатическом направлении.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского со Стуббом

Зеленский рассказал, что встреча со Стуббом была хорошей. По его словам, сейчас много работы на дипломатическом направлении и лидеры обсудили ее результаты.

Глава государства поделился, что вместе со Стуббом они скоординировали общие позиции перед сегодняшними встречами с партнерами в Берлине и согласовали следующие шаги.

"Спасибо Финляндии за поддержку. Ценим вклад страны в программу PURL, которая благодаря оборонному усилению Украины укрепляет наши позиции во время переговоров. Благодарен Алексу за постоянную координацию и помощь нашему государству", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский планирует встретиться с рядом лидеров в Берлине. Все разговоры будут касаться мирных переговоров.

Также мы писали, что в 12:00 по киевскому времени Украина и США должны начать второй раунд переговоров. Делегации обсудят мирный план США.

Владимир Зеленский переговоры Финляндия война в Украине Александр Стубб
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации