Встреча Зеленского и Стубба — детали переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря встретился со своим финляндским коллегой Александром Стуббом. Лидеры обсудили работу на дипломатическом направлении.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского со Стуббом

Зеленский рассказал, что встреча со Стуббом была хорошей. По его словам, сейчас много работы на дипломатическом направлении и лидеры обсудили ее результаты.

Глава государства поделился, что вместе со Стуббом они скоординировали общие позиции перед сегодняшними встречами с партнерами в Берлине и согласовали следующие шаги.

"Спасибо Финляндии за поддержку. Ценим вклад страны в программу PURL, которая благодаря оборонному усилению Украины укрепляет наши позиции во время переговоров. Благодарен Алексу за постоянную координацию и помощь нашему государству", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский планирует встретиться с рядом лидеров в Берлине. Все разговоры будут касаться мирных переговоров.

Также мы писали, что в 12:00 по киевскому времени Украина и США должны начать второй раунд переговоров. Делегации обсудят мирный план США.