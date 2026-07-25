Зеленский: Путин создает условия для расширения мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленскийзаявил, что Россия не готовится к миру, а, напротив, создает условия для расширения мобилизации. По его словам, об этом свидетельствуют данные украинской разведки и значительные потери российской армии на фронте. Также глава государства сообщил об усилении военного сотрудничества России с Северной Кореей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в вечернем обращении в субботу, 25 июля.

Зеленский о потерях РФ и расширении мобилизации

По словам президента, украинская разведка подготовила подробные доклады о российских планах на осень. Зеленский подчеркнул, что Кремль не демонстрирует готовности к миру, а вместо этого продолжает готовиться к новому этапу мобилизации. Он также привел данные о потерях российской армии, которые, по его словам, уже превысили количество новобранцев, набранных с начала года:

"У нас есть подробные доклады разведки о российских планах на осень. Чего там нет — в российских планах, — так это мира. К сожалению. Пока что нет. Путин готовит условия для расширения мобилизации. Цифры его потерь говорят сами за себя. За неполные семь месяцев этого года в ряды российских вооруженных сил поступило 221 тысяча человек. В то время как потери россиян за тот же период составили почти 225,5 тысяч, из них 131 тысяча — убитые, почти 93 тысячи — раненые, значительное количество ранений — тяжёлые, потому что у россиян тотально плохая фронтовая медицина".

Президент отметил, что российский диктатор Путин готовится привлекать к войне новых граждан России, маскируя свои намерения другими формулировками. В то же время, по словам Зеленского, Украина вместе с международными партнерами должна усиливать давление на Россию, чтобы именно прекращение войны стало для Кремля приоритетом. Глава государства также подчеркнул, что украинские дальнобойные операции уже влияют на ситуацию внутри России, а все больше россиян начинают осознавать последствия войны.

"Путин готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится. Важно, чтобы мы с партнерами могли оказать на Россию достаточное давление, чтобы мысли о прекращении этой агрессии стали доминирующими — мысли о мире, а не о дополнительной российской мобилизации. Наши дальнобойные операции, наши удары по инфраструктуре этому способствуют. Все больше россиян замечают путинскую войну, несут от нее потери и считают, что войну не следует затягивать. Мы видим это", — отметил украинский лидер.

Отдельно Зеленский обратил внимание на углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. По его словам, Москва хочет получить ещё 30 тысяч военных из КНДР, а также новые пусковые установки для баллистических ракет. Президент подчеркнул, что такое взаимодействие представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран Азии, находящихся в зоне досягаемости северокорейских ракет.

"Мы видим и сотрудничество России с Северной Кореей. Россия хочет получить ещё 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи: уже с июня в Воронежской области готовятся к их приёму. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Это угроза не только для Украины. Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их вооружение — дает им опыт реального применения оружия. Все это представляет угрозу для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы будем противодействовать", — подытожил глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 25 июля 2026 года ВСУ нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории России, а также по целям в акватории Каспийского моря. По словам Владимира Зеленского, были поражены предприятие в Кирове, НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге и другие цели. В СБУ заявили об уничтожении российских систем ПВО, РЭБ, складов дронов и судов, которые могли использоваться для военных перевозок.

Новини.LIVE также сообщали, что 25 июля Зеленский рассказал о последствиях очередной атаки РФ, в ходе которой погибли шесть человек и ещё десять получили ранения. Россия за ночь выпустила по Украине две ракеты и почти 160 беспилотников, атаковав, в частности, Славянск, Сумы, Харьков, Запорожье и другие регионы.