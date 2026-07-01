Зеленский: Путин хочет продолжать войну против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия председательства Ирландии в Совете ЕС 1 июля 2026 года. Фото: кадр из видео

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заинтересована в продолжении войны против Украины. Он подчеркнул, что международное сообщество должно сделать невозможным дальнейшее ведение боевых действий. Также глава государства призвал усилить давление на РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова Владимира Зеленского, сказанные во время выступления на церемонии открытия председательства Ирландии в Совете ЕС в среду, 1 июля.

Зеленский о нежелании РФ заканчивать войну

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на открытии председательства Ирландии в Совете ЕС 1 июля 2026 года заявил, что Россия не прекратит войну только из-за внешних призывов. По его словам, ключевое решение о продолжении боевых действий принимается в Кремле.

В этом контексте глава государства обратил внимание на позицию российского руководства и необходимость решительных действий со стороны партнеров. Зеленский подчеркнул:

"Путин хочет продолжать войну. Поэтому важно сделать продолжение войны невозможным".

Президент подчеркнул, что именно поэтому необходимо усиливать международное санкционное давление на Российскую Федерацию, в частности в отношении так называемого "теневого флота", который используется для обхода ограничений.

Отдельно Владимир Зеленский акцентировал внимание на роли Украины в обеспечении безопасности Европы. Он отметил, что без украинского опыта невозможно гарантировать стабильность на континенте:

"Без Украины и нашего опыта невозможно гарантировать безопасность Европы".

Глава государства добавил, что Украина и Европейский Союз должны максимально тесно сотрудничать. Киев, по его словам, рассчитывает на прогресс во время председательства Ирландии, в частности в развитии совместных оборонных проектов в сфере дронов и антидроновых систем.

Новини.LIVE сообщали, что 1 июля 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ирландию по случаю начала ее председательства в Совете ЕС. В ходе визита он примет участие в официальной церемонии и проведет встречи с руководством Ирландии и Европейского совета. Также глава государства выразил надежду на прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе.

Новини.LIVE также сообщали, что 1 июля Зеленский заявил, что Силы обороны Украины во второй раз нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе, расположенному более чем в 1300 километрах от линии фронта. По его словам, целью стал один из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Также украинские силы нанесли удар по объекту российского военно-промышленного комплекса, производящему компоненты для ракетного вооружения.