Главная Новости дня Зеленский провел совещание со Свириденко — какие вопросы решили

Зеленский провел совещание со Свириденко — какие вопросы решили

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 17:49
Правительство выделило дополнительные 1,5 млрд грн прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики
Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко. Они обсудили восстановление инфраструктуры после российских ударов по энергосистеме, поддержку прифронтовых регионов и социальные вопросы.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram во вторник, 7 октября.

Читайте также:

Зеленский провел совещание со Свириденко

Во время совещания Зеленский заслушал доклад по восстановлению энергетических объектов в пострадавших областях. По его словам, правительство выделило дополнительно 1,5 миллиарда гривен прифронтовым регионам для защиты энергетических мощностей. Также уже сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, который планируют в дальнейшем увеличивать.

"Отдельно обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей. Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергообеспечения. Несмотря на все вызовы должны поддержать громады, которым сейчас сложнее всего", — сообщил президент.

Также Зеленский поручил подготовить конкретные предложения по повышению зарплат учителей и улучшению поддержки внутренне перемещенных лиц.

"Важно, чтобы были и ощутимые результаты в поддержке внутренне перемещенных лиц. Ожидаю чиновников на доклад по этим двум вопросам в конце этой недели", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел встречу с министром промышленности Дании. Они обсудили углубление оборонного сотрудничества между странами.

А также президент Украины провел энергетическую ставку и оценил подготовку к зимнему сезону.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
