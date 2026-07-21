Зеленский провел встречу с Федоровым: ожидаются дальнейшие шаги

Михаил Федоров и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля, во вторник, провел встречу с Михаилом Федоровым. В Офисе президента заявили, что в ближайшее время будет объявлено решение после завершения важных совещаний.

Об этом советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил в комментарии журналистам, передает Новини.LIVE.

Зеленский встретился с Федоровым

Советник президента Дмитрий Литвин подтвердил, что во вторник, 21 июля, Владимир Зеленский провел встречу с Михаилом Федоровым.

В то же время подробности о содержании беседы в Офисе президента пока не раскрыли.

Ранее Литвин сообщал, что после завершения важных совещаний будет обнародовано соответствующее решение. Когда именно его объявят и чего оно будет касаться, пока не уточняется.

Напомним, что в Киеве вновь прошел митинг против отставки Федорова с поста министра обороны. Митинги продолжаются уже шестой день.

Новини.LIVE также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении очередного раунда встреч с командирами армейских корпусов. В ходе обсуждений стороны сосредоточились на потребностях Сил обороны, ситуации на основных направлениях фронта и дальнейших шагах по защите страны.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командующим оперативной группировкой войск "Схід" Виктором Николюком. В ходе доклада стороны обсудили оперативную ситуацию на восточном направлении и меры по сдерживанию российской штурмовой активности.