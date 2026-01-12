Назначения в Тернопольской и волынской ОГА - заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 12 января, Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА. Также он решил назначить и нового и.о. Волынской ОГА.

Об этом стало известно из указов на сайте главы государства.

Реклама

Читайте также:

Кадровые изменения

Таким образом, новым главой Тернопольщины будет Тарас Пастух.

Кроме того, временным исполняющим обязанности главы Волынской ОГА — Роман Романюк.

Напомним, что недавно Зеленский подписал указы о назначении новых глав Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областных администраций.

А до этого глава государства заявил о планах по смене руководства в пяти областях.