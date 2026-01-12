Назначения в Тернопольской и волынской ОГА - заявление Зеленского

Зеленский провел изменения кадров в Тернопольской и Волынской ОГА
Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 21:15
Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
В понедельник, 12 января, Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА. Также он решил назначить и нового и.о. Волынской ОГА.
Об этом стало известно из указов на сайте главы государства.
Реклама
Читайте также:
Кадровые изменения
Таким образом, новым главой Тернопольщины будет Тарас Пастух.
Кроме того, временным исполняющим обязанности главы Волынской ОГА — Роман Романюк.
Напомним, что недавно Зеленский подписал указы о назначении новых глав Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областных администраций.
А до этого глава государства заявил о планах по смене руководства в пяти областях.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама