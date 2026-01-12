Видео
Зеленский провел изменения кадров в Тернопольской и Волынской ОГА

Зеленский провел изменения кадров в Тернопольской и Волынской ОГА

Дата публикации 12 января 2026 21:15
Назначения в Тернопольской и волынской ОГА - заявление Зеленского
Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 12 января, Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА. Также он решил назначить и нового и.о. Волынской ОГА.

Об этом стало известно из указов на сайте главы государства.

Кадровые изменения

Кадровые изменения

Таким образом, новым главой Тернопольщины будет Тарас Пастух.

Кроме того, временным исполняющим обязанности главы Волынской ОГА — Роман Романюк.

Напомним, что недавно Зеленский подписал указы о назначении новых глав Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областных администраций.

А до этого глава государства заявил о планах по смене руководства в пяти областях.

